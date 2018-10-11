تامر حسنى يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

غادر المطرب تامر حسنى مستشفى السادس من أكتوبر، وذلك بعد تعرضه صباح اليوم، الخميس، إلى وعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى عقب تسجيله حلقة فى برنامج "صاحبة السعادة".



وعلم "صدى البلد" أن تامر حسني أصبح بصحة جيدة حاليًا، ولكن الأطباء طالبوه بضرورة أن يحصل على راحة حتى يستعيد عافيته تماما.



يذكر أن الفنان تامر حسني نقل صباح اليوم إلى أحد مستشفيات منطقة 6 أكتوبر فور إصابته بوعكة صحية شديدة بعد انتهائه من تصوير برنامج "صاحبة السعادة" واحتمالات إجراء عملية في أحباله الصوتية.



وكان من المفترض أن يحيى اليوم المطرب تامر حسنى حفلا غنائيا بإحدى الجامعات الخاصة، إلا أن الحفل يواجه مصيرا مجهولا بعد أزمة تامر الصحية.

