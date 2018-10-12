فيديوجراف.. حشرة تتفوق على الأسود









هل توقعت يومًا ما أن ترى حشرة تتفوق على أسد!، إنها حشرة اليعسوب، التى لديها قدر هائلة على صيد الحشرات، وتتميز بعيون ضخمة تمنحها رؤية ثاقبة، حيث تحتوي كل عين على 30 ألف عدسة تمكنها من رؤية الأشياء بزاوية 360 درجة.





تعيش حشرة اليعسوب كيرقة في الماء، لفترة تصل بين العامين لـ 6 سنوات، وتتغذى على الحشرات الصغيرة واليرقات، وتستخدم تقنية الملاكم في إسقاط فرائسها والتى تجعلها تتحول لطائر قادر على الطيران بسهولة، بمُعدل ألف حركة في الثانية الواحدة.



