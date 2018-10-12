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محافظات

العثور على شخص مذبوح داخل مسكنه بإحدى قرى الدقهلية 

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
همت الحسينى
عثرت إحدى المواطنات على  قريب لها مذبوحا داخل مسكنه بإحدى قرى مركز ميت غمر فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف لغز الواقعة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا للعميد نبيل بندق مأمور مركز ميت غمر من إحدى السيدات تفيد بالعثور على أحد أقاربها مذبوحا داخل مسكنه بقرية هلا بميت غمر .

وانتقل رجال المباحث  لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من عمره ويدعى أشرف طه 35 عاما استورجى مذبوحا داخل منزله .

وبسؤال أحد أقاربه تبين أنه يعيش بمفرده بعد انفصال زوجته عنه وبرفقته طفله الصغير وكان يقيم بالقاهره قبل عودته لقريته بميت غمر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.  

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