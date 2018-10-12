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حوادث

السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بشبرا الخيمة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:29 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
سيطرت قوات الإطفاء بالقليوبية على حريق بشقة في الطابق 11 فى برج بدائرة حى شرق شبرا الخيمة دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى شقه ببرج بشارع الشعراوى دائرة القسم.

تم إخطار مدير أمن القليوبية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة،  ولم يسفر الحادث عن وقوع اى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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