والي: توفير الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر أهم أولوياتنا

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تعاونًا كبيرًا مع المجلس العربي للطفولة والتنمية من خلال بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع أطفال الشارع والمعرضين للخطر وأنا اخترت الأمل في مؤسسة دور التربية بالجيزة.





وأضافت "والي"، في كلمة لها في منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس المنعقد بفندق بفندق سيتي ستارز بالقاهرة، ألقتها بالنيابة عنها سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن الوزارة تنفذ برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع حيث تنفذه في ١٠ محافظات وهي الأعلى كثافة والتي تمثل حوالي ٨٠% من عدد الأطفال بلا مأوى وهي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، المنوفية، الشرقية، بني سويف، المنيا، أسيوط".





وقامت الوزارة بتقييم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضعت معايير جودة لهذه المؤسسات واختارت ٢١ مؤسسة للتطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بها وتطوير البرامج والانشطة وبناء قدرات مقدمي الرعاية بها وبناء قدرات الأطفال كما توجد ١٧ وحدة متنقلة تعمل في المحافظات المستهدفة وذلك لجذب الأطفال عن طريق بعض الانشطة الغير تقليدية الجاذبة للأطفال وحتى الان تم افتتاح ٥ مؤسسات رعاية اجتماعية بمحافظات القاهرة الاسكندرية الشرقية المنيا الجيزة.





وأضافت والي أن الدولة ممثلة في وزارة التضامن وضعت ٢٥٠ مليون جنيه لتمويل البرنامج القومي للطفولة المبكرة للتوسع في إنشاء الحضانات من سن يوم لـ٤ سنوات والتي تخضع لإشراف الوزارة ومراكز خدمات الطفولة وتشجيع الأسر على إلحاق أطفالهم بالحضانات ورياض الأطفال وتأسيس قاعدة بيانات شاملة لمنظومة عملة موحدة داخل دور الحضانة.





وتابعت "والي": "تم الانتهاء من وضع معايير الجودة لدور الحضانات للأطفال حيث تم تقييم أكثر من ٦٠٠٠حضانة من حيث القدرات المؤسسية والمهارات البشرية ومستوى الأداء.





يشارك في المنتدي الحضور ايمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن طلال بن عبد العزيز ود.يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق و.د حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.





ويناقش المنتدى على مدار يومين عددًا من المحاور أهمها نموذج تنشئة الطفل العربي في عالم متغير "تربية الأمل " والإعلام والثقافة وتنشئة الطفل المجتمع المدني وتنشئة الطفل وتطبيقات نموذج تنشئة الطفل العربي في عالم متغير.