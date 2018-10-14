جانسو ديري تحتفل بعيد ميلادها.. اليوم

تحتفل الفنانة التركية جانسو ديري بعيد ميلادها الـ 38 اليوم، الأحد الموافق 14 أكتوبر، حيث إنها من مواليد أنقرة في عام 1980.



كانت جانسو وصيفة لملكة جمال تركيا عام 2000 بمسابقة ملكة جمال الكون، قبل أن تتجه لاحقا إلى عالم عروض الأزياء، وشاركت في عروض أزياء هاكان يلدريم، حنكيرز أباز أوغلو، أوميت أونال، إيفريم تيمور، أرزو كابرول، بهار كورتشان، وديليك حنيف.



وفي نفس العام دخلت عالم التليفزيون، واستهلت أول تجربة تقديم برامج ببرنامج "الأطفال والموسيقى" على قناة "دي. و"، بعد ذلك في عام 2004 قدمت مسابقة بعنوان "نجوم تركيا" على قناة "شو"، وفي عام 2005 قدمت برنامج "الموضة أسلوب حياة" على قناة "إن تي في".



في عام 2004 خطت خطوة نحو التمثيل بمسلسل "قصر في المدينة"، حيث مثلت دور "نازان" وهو من إخراج هلال سارال، وبعد ذلك جسدت شخصية إرماك بوزو أوغلو بمسلسل "الشفق" والذي أخرجه توركان دريا، وفي عام 2005 جذبت الانتباه حينما قامت بدور جايلان في مسلسل "نار الخريف" والذي أخرجته زينب جوناي تان، ثم قامت بدور البطولة في مسلسل "سيلا" الذي حقق لها شهرة كبيرة، وبعده مسلسل "إيزل" في عام 2009 والذي أحدث ضجة في هذه الفترة، قبل أن تتألق في شخصية فيروزة الإيرانية في المسلسل الشهير "حريم السلطان".