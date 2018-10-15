استئناف ميريهان حسين على حبسها بقضية كمين الهرم 2 ديسمبر

حددت محكمة جنوب الجيزة جلسة 2 ديسمبر المقبل لنظر استئناف الفنانة ميريهان حسين، على حكم حبسها عامين والنصف عام بكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وكذلك محاكمة ضابطين بقسم شرطة الهرم لاتهامهما بالتعدي على الفنانة وسبها وقذفها.



كانت الفنانة "ميريهان حسين" تتغيب عن حضور جلسات محاكمتها أمام محكمة أول درجة التى قضت بحبسها، حيث برر المحامي عاصم قنديل دفاع الفنانة سبب عدم حضورها، بأنها قامت بإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات الكبرى، وتم حجزها حتى تتماثل الشفاء، وسلم المحكمة المستندات التي تثبت ذلك، والتي تحتوي على الأشعة والتحاليل، وما يفيد عدم قدرتها على مغادرة المستشفى بالإضافة إلى شهادة من المستشفى بحالتها الصحية.



واستمعت المحكمة لدفاع الفنانة، والذي طلب استدعاء شهود الواقعة للإدلاء بشاهدتهم حول ما حدث بين ميريهان وضابطي الهرم.



وأحالت النيابة الفنانة ميريهان حسين إلى محكمة الجنح، بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة وسبها وقذفها.



وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة في التحقيقات، وأقوال ضابطي الهرم "م. ت" و"إ. ب"، فضلًا عن أقوال السجينات اللاتي احتجزن مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلًا عن فيديو الواقعة الذي تداوله العديد من المواقع الإخبارية.



وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنانة ميريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.



