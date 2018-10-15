تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة العباقرة بطنطا..صور

كرمت راندة النمر مدير التعليم الثانوي بإدارة غرب طنطا التعليمية 8 من طلاب مدرسة الشهيد محمد الخولي الثانوية بطنطا "الاحمدية سابقًا " لصعودهم للدور الـ 16 في مسابقة برنامج "العباقرة" المذاع علي القناة الثانية المصرية وقناة القاهرة والناس والذي يقدمه الروائي عصام يوسف، وذلك بحضور أحمد إدريس مدير إدارة المدرسة وناصر فوزى مدير المدرسة .



ووجهت مديرة التعليم الثانوي كلمة للطلاب قدمت فيها التهنئة لهم وحثتهم علي مواصلة مسيرتهم العلمية والثقافية وطالبتهم ببذل المزيد من الجهود للفوز بالمركز الاول في المسابقة وقامت بمنحهم شهادات تقدير .



وكان الطلاب الثمانية قد شاركوا في المسابقة وهم بيتر نبيل وهشام صلاح وكريم صلاح وكريم راشد وزياد السحرتي ومحمد بسيوني وأسامه التراس ومحمد شادي تحت إشراف محمد المسيري وصبحي شعبان ونهي العيسوي المدرسون بالمدرسة، حيث خاضوا مباراة قوية أمام طلاب مدرسة الدلتا الثانوية الدولية واتسمت المباراة بالندية القوية والترقب والقلق حتي النهاية إلي أن تم حسم اللقاء بصعود طلاب مدرسة الأحمدية للدور الـ 16 وحصل الطالبان محمد بسيوني وكريم صلاح علي لقب أحسن لاعب .