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أخبار العالم

شاهد.. فريق البحث الجنائي التركي يعاين مقر القنصلية السعودية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:01 ص
فريق البحث الجنائي
فريق البحث الجنائي يعاين مقر القنصلية
رحيم يسري
واصل فريق البحث الجنائي التركي، أعمال التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث قام الفريق بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى بعد دخوله القنصلية، وظهرت من النوافد أضواء زرقاء، بحسب وكالة الأناضول.

وذكرت الوكالة أن الوفد التركي المشارك في مجموعة العمل المشتركة للتحقيق في اختفاء خاشقجي، دخل مبنى القنصلية قبلها، كما وصل مسئولون سعوديون إلى مقر القنصلية، ضمن فريق العمل المشترك المعني بالكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي.

ونشرت صورا ومقطع فيديو تبين قيام الفريق بأعماله، حيث يظهر الفريق وهو يقوم بأعمال المعاينة والتحريات فوق سطح المبنى وداخله وفي الحديقة.

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