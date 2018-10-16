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محافظات

طلحة: القطاع الصحي في سيناء يشهد طفرة كبيرة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:59 ص
الدكتور محمود طلحة
الدكتور محمود طلحة مرسى، وكيل وزارة الصحة شمال سيناء
احمد صالح
قال الدكتور محمود طلحة مرسى، وكيل وزارة الصحة الجديد في شمال سيناء، إن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة وجميع أجهزة الدولة بالقطاع الصحي في المحافظة، موضحا بأنه يشهد طفرة كبيرة من حيث توفير الأطباء والأخصائيين والأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيين مركزيين في كل من بئر العبد ونخل على أعلى مستوى، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة باقي المستشفيات.

وأضاف وكيل الوزارة أن المنظومة الصحية في شمال سيناء متقدمة جدا، نافيا وجود عجز في الأدوية حيث يوجد احتياطي يكفي لمدة 6 أشهر، وأنه منذ تكليفه بالمنصب، بدأ في لقاء المواطنين والقيادات؛ للتعرف على الوضع الصحي والوقوف على المطالب، والعمل على استكمال المنظومة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موجها بإعادة هيكلة المنظومة الصحية على مستوى المحافظة من خلال تحديد الواجبات والمسؤوليات مما يسهل معه الثواب والعقاب.

وتابع أنه سيتم الاستفادة من الخبرات الطبية في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية والطبية ، لافتا إلى أنه يعمل على استكمال ما بدأه سابقوه من وكلاء الوزارة، وسيقوم بالمرور على كافة المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة العمل بها.

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