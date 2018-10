قائمة المشروعات الأولية فى ملتقى القاهرة السينمائى

استقبل ملتقى القاهرة السينمائي والذى يقام على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 107 من المشروعات المتنافسة على جوائز الدعم المختلفة، والتي تنوعت بين الروائي والوثائقي في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، هذه المشروعات جاءت من سوريا ولبنان وليبيا والعراق وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين ومصر.



المشروعات التي استقبلها ملتقى القاهرة السينمائي قوية وتناقش موضوعات مهمة صنعها مخرجون محترفون وواعدون، وقد وجدت لجنة الاختيار صعوبة كبيرة في تحديد قائمة أولية تتكون من 15 مشروعًا، ومن المقرر الإعلان عن مشروعات أفلام أخرى في المؤتمر الصحفي المقبل.



القائمة الأولية للمشروعات المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي:



الأفلام الروائية - مرحلة التطوير:



إنشالله ولد | إخراج: أمجد الرشيد | الأردن





شرق الظهيرة | إخراج: هالة القوصي | مصر



ذات مرة في طرابلس | إخراج: عبدالله الغالي | ليبيا



Missed You | إخراج: تامر راجلي | مصر، سويسرا



أسود وردي | إخراج: أسامة فوزي | مصر



Severed Head | إخراج: لطفي عاشور | تونس



على طول الليل | إخراج: لطيفة سعيد | الجزائر



الأفلام الروائية - مرحلة ما بعد الإنتاج:



قبل ما يفوت الفوت | إخراج: مجدي الأخضر | تونس



لما بنتولد | إخراج: تامر عزت | مصر



رجل الخشب | إخراج: قتيبة الجنابي | العراق



الأفلام التسجيلية - مرحلة التطوير:



نحن في الداخل | إخراج: فرح قاسم | لبنان



نافورة الباخشي سراي | إخراج: محمد طاهر | مصر



الأفلام التسجيلية - مرحلة ما بعد الإنتاج:



عاش يا كابتن | إخراج مي زايد | مصر



بيت من زجاج | إخراج: زينة القهوجي | سوريا



My Mohamed Is Different | إخراج: إيناس مرزوق | مصر