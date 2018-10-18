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أخبار العالم

ملادينوف: الوضع في غزة هش ونحاول تجنب الحرب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:20 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قال نيكولاي ميلادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الوضع في غزة وبدون مبالغة ينفجر من الداخل، والهدوء هش، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة، وهذا يدق ناقوس الخطر.

وأعرب ملادينوف خلال كلمة له في مجلس الأمن، اليوم الخميس، حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، عن قلقه من العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين لافتا إلى أن إسرائيل خصصت أموالًا لبناء مستوطنات في الخليل، رغم عدم مشروعية هذا النشاط.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن ميلادينوف قوله: "نحن أمام نزاع في غزة لا يريده أحد، مؤكدًا" أننا نبذل جهدًا لتجنب الحرب، والعودة إلى تنفيذ اتفاق عام 2014، مؤكدا أن العواقب ستكون العواقب وخيمة جدا في حال فشل الجهود الرامية إلى منع الحرب".

وأوضح "إذا لم تتخذ خطوات من أجل وقف التدهور فإن التوتر سيعود" موضحًا أن التخلي عن غزة سيعود بعواقب وخيمة على القضية الفلسطينية.

ونوه ميلادينوف الى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية ووقف أعمال العنف عند السياج من قبل حماس، كما يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخلى عن غزة التي هي ليست مشكلة إنسانية.

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