بوتين: ترامب يريد إصلاح العلاقات الأمريكية الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمع له ويحرص على تحسين العلاقات الأمريكية الروسية المتدهورة على الرغم من تعقد الموقف في المشهد السياسي الداخلي بالولايات المتحدة.



وجاء تصريح بوتين ردا على سؤال حول موقفه من الرأي القائل بأن ترامب لا يستمع إلا لنفسه. وكان بوتين يتحدث في منتدى بمنتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.



وقال بوتين إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي يرغب في إعادة الاستقرار للعلاقات المضطربة بين موسكو وواشنطن مشيرا إلى أن فكرة أن ترامب لا يستمع إلا لنفسه ليست صحيحة.



وأضاف الرئيس الروسي أن من الطبيعي أن تكون بينهما اختلافات بشأن العديد من الأمور وقال إنه أمر معتاد في المناقشات مع الزعماء الأجانب.

