التحقيق في غرق منازل عرب العليقات بالخانكة لتوصيلهم الصرف بشكل غير شرعي

شهدت قرية عرب العليقات مركز الخانكة واقعة مؤسفة أدت إلى غرق منازل القرية بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي بسبب توصيل بعض المواطنين لوصلات صرف غير شرعية على خطوط شبكة الصرف الجديدة بالقرية قبل تسليم المشروع



وعلى الفور تم اخطار الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وبدوره كلف غريب أحمد علي رئيس مركز ومدينة الخانكة وطلال ربيع نائب رئيس المركز بتشكيل لجنة تضم السيد عبدالواحد مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وجمال عيسى استشاري المشروع وأحمد كمال من شركة المقاولون العرب ونعمات مهدي مساعد رئيس المدينة



وقامت اللجنة بإجراء المعاينات اللازمة على منازل المواطنين الذين قاموا بتوصيل الصرف الصحي بقرية عرب العليقات والمنايل وكفر حمزة وسندوة قبل تسليم خط الصرف الصحي وعمل الإجراءات القانونية ضدهم لتوصيلهم على بالوعات وغرف الصرف الصحي مما سبب غرق الشوارع والمنازل بمياه الصرف الصحى

