ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
محمد مندور
بدأت في العاصمة الأرمينية يريفان، استعدادات الاحتفالات بمرور 2800 عام على تأسيسها، وانتشرت الأعلام وبالونات الزينة واللافتات في الشوارع والميادين.

وتشهد أنحاء العاصمة حفلات موسيقية ومهرجانات فنية وعروض أزياء وسباقات الجري والدراجات.

وكان الأرمن في جميع أنحاء العالم احتفلوا في 28 مايو الماضي بذكرى مرور 100 عام علي الجمهورية الأولى لأرمينيا والتي وضعت الأسس لدولة أرمينيا الحديثة وحافظت علي الهوية وبناء الدولة، كما تحتفل اليوم الأحد بذكرى مرور 2800 عام علي العاصمة يريفان التي تعد من أقدم المدن الموجودة في العالم.

وتقام فعاليات واحتفالات عديدة في كل ناحية من المدينة وساحة الحرية أمام دار الأوبرا ومنطقة كاسكاد، كما تقام حفلات الموسيقى والرقصات ومعارض الحرف اليدوية والمسابقات المختلفة.
ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور
ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور
ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور
ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور
ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور
ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور
ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الجزائر

الخارجية الروسية: الحلم الأمريكي وراء انسحاب ترامب من المعاهدة النووية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

رئيس الأرصاد يكشف عن موعد انخفاض الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

هنا شيحة برفقة أخواتها في حفل عقد قرانها على أحمد فلوكس

ضبط 500 متهم في حملة أمنية ببلبيس

علي جمعة: حالة واحدة تحصل فيها المرأة على نصف أجر الصدقة

تامر حسني يرد على المشككين في مرضه بأسماء الأطباء المعالجين

سعفان: مبادرة مصر بكم أجمل أمل جديدة لمشاركة ذوي القدرات الخاصة.. صور

حكم النوم أثناء صلاة الجمعة

يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف على أهم فوائد السمك

شاهد.. هنا شيحة بإطلالتين مختلفتين خلال كتب كتابها على أحمد فلوكس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

فيديو

مطالب برلمانية بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية
طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟