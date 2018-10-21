ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

بدأت في العاصمة الأرمينية يريفان، استعدادات الاحتفالات بمرور 2800 عام على تأسيسها، وانتشرت الأعلام وبالونات الزينة واللافتات في الشوارع والميادين.



وتشهد أنحاء العاصمة حفلات موسيقية ومهرجانات فنية وعروض أزياء وسباقات الجري والدراجات.



وكان الأرمن في جميع أنحاء العالم احتفلوا في 28 مايو الماضي بذكرى مرور 100 عام علي الجمهورية الأولى لأرمينيا والتي وضعت الأسس لدولة أرمينيا الحديثة وحافظت علي الهوية وبناء الدولة، كما تحتفل اليوم الأحد بذكرى مرور 2800 عام علي العاصمة يريفان التي تعد من أقدم المدن الموجودة في العالم.



وتقام فعاليات واحتفالات عديدة في كل ناحية من المدينة وساحة الحرية أمام دار الأوبرا ومنطقة كاسكاد، كما تقام حفلات الموسيقى والرقصات ومعارض الحرف اليدوية والمسابقات المختلفة.

