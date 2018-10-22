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الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين حول أسعار البطاطس والطماطم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:23 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة؛ إن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر البطاطس أننا في نهاية « عروة» المحصول؛ موضحا أنه في نهاية العروة ترتفع أسعار السلع لأن الأمر يتوقف على العرض والطلب.

وأشار عبد الدايم؛ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية « صدى البلد» وتقدمه الإعلامية « عزة مصطفى»؛ أن البطاطس الموجودة حاليا في الأسواق وأسعارها مرتفعة تسمى بطاطس الثلاجات؛ منوها بأن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض منذ صباح اليوم.

وأوضح عبد الدايم؛ أن هناك تباينا في أسعار الخضراوات حسب المنطقة؛ مرددا: « خلال أيام قليلة سينخفض سعر البطاطس والطماطم بنزول العروة الجديدة إلى الأسواق ».
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