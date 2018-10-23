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التموين تكشف أسباب ارتفاع سعر البطاطس والطماطم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الحارتي
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة "خضار بلدنا من خير مصر لأهلها" مستمرة لمدة شهر، لتقديم الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار أقل من السوق، بنسب تتراوح بين 20 و25%، معقبا : "المبادرة بدأت اليوم بسيارات في القاهرة والجيزة ومنافذ بيع بجميع المحافظات".

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي " أن ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم خلال الفترة الأخيرة، جاء بسبب سرعة تلف هذه المحاصيل، واحتكار بعض التجار لها ومنعها من التداول، لافتًا إلى أن الخضراوات والفاكهة متوفرة في المنافذ التابعة للجمعيات الاستهلاكية، والشركة المصرية لتجارة الجملة، وشركة النيل بمختلف محافظات الجمهورية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة "خضار بلدنا من خير مصر"، تهدف للسيطرة على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، لافتًا إلى إمكانية اشتراك الشباب التابعين لمشروع "جمعيتي" في هذه المبادرة.
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