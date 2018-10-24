ثبات سعر الدولار وتراجع اليورو في مستهل تعاملات الأربعاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.



وبلغ متوسط سعر صرف اليورو، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، نحو 20.49 جنيه للشراء، و20.60 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش عن معاملات أمس، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.26 جنيه للشراء، و23.39 جنيه للبيع مرتفعا نحو 6 قرش، عن تعاملات أمس.



وسجل الفرنك السويسري 17.93 جنيه للشراء و18.03 جنيه للبيع مرتفعا نحو قرشين، والين الياباني 15.91 جنيه للشراء و16 جنيها للبيع مرتفعا نحو 8 قروش.

