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برلمان

اللواء رؤوف السيد رئيسا لحزب الحركة الوطنية بالتزكية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
أسامة علي
أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات الحركة الوطنية، فوز اللواء رؤوف السيد علي برئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية للدورة التي تبدأ من أكتوبر ٢٠١٨ وحتي أكتوبر ٢٠٢٣،على أن يتم عرض كل الإجراءات التي قامت بها اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات رئاسة الحزب منذ فتح باب الترشيح وحتى إعلان فوز اللواء رؤوف السيد علي برئاسة الحزب على المؤتمر العام للحزب .

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد الضبع الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية ورئيس اللجنة المشرفة علي "انتخابات رئاسة الحزب واقرار تعديلات اللائحة الداخلية " بأن اللجنة اجتمعت أمس الثلاثاء الموافق ٢٣ من شهر أكتوبر ٢٠١٨ وهو الموعد المحدد لغلق باب الترشح لرئاسة الحزب والذي بدأ منذ اليوم الاول من شهر أكتوبر ٢٠١٨ وقد أغلق باب الترشح في الساعة السابعة من مساء ذات اليوم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨ ولم يتقدم سوي مرشح واحد هو اللواء رؤوف السيد علي واستمر اجتماع اللجنة لليوم الثاني على التوالي ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨ وهو اليوم المحدد لتلقي الطعون على اي من المرشحين .

وأشار الضبع إلى أنه لم يتقدم أي عضو من أعضاء الحزب بأي طعن ضد ترشح اللواء رؤوف السيد علي حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨ وهو الوقت المحدد لإغلاق باب تلقي الطعون وحيث ان لائحة النظام الأساسي للحزب تنص على : أنه في حالة إذا لم يتقدم للترشح لمنصب رئيس الحزب سوي مرشح واحد يعلن فوزه بالتزكية بشرط ان تتوافر فية شروط الترشح وحيث ان كل شروط الترشح توافرت في طلب ترشح اللواء رؤوف السيد علي .
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