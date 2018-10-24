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أخبار العالم

رئيسة الوزراء البريطانية تناقش حادث مقتل خاشقجي مع العاهل السعودي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:10 م
صدى البلد
رويترز
أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن إجراء الأخيرة اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، معربة من خلاله عن مخاوفها من مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

شددت ماي خلال الاتصال على ضرورة استمرار التواصل بين الجهات السعودية والتركية للوصول إلى نتائج جيدة في التحقيقات.

وكانت ماي قد أعلنت أمام البرلمان البريطاني أنها قررت منع المتهمين بقتل خاشقجي من دخول بريطانيا، بسبب الجريمة التي ارتكبوها.

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