وزيرة البيئة تطلق ماراثون الدراجات من كورنيش الاسكندرية.. غدا

تطلق الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، غدا، الجمعة، فعاليات ماراثون الدراجات والذي يتم تنفيذه بكورنيش الإسكندرية.



وينطلق الماراثون من ستاد بلدية الإسكندرية بمحرم بك وينتهي عند الأكاديمية السويدية لمسافة 8 كيلومترات.



يشارك فى السباق نحو 600 متسابق من جهات مختلفة، ويهدف إلى توعية الجمهور بقضية التغيرات المناخية التى تواجه مصر والشعوب أجمع والتى تستلزم نشر الوعى بشأن آثارها بين كافة فئات المجتمع.علاوة على نشر الوعي بالأنشطة البيئية التى يتم تنفيذها على المستويات المختلفة لمواجهة هذة القضايا.