آرسنال يتغلب على لشبونة بهدف وحيد فى الدورى الأوروبي .. فيديو

تغلب فريق آرسنال الإنجليزى على نظيره فريق لشبونة البرتغالى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة الدورى الأوروبي.



سجل هدف المدفعجية الوحيد فى اللقاء دانى ويلبيك مهاجم الآرسنال.



وجاء تشكيل المدفعجية على النحو التالى: فى حراسة المرمى بيرند لينو وبخط الدفاع: تشاكا وروب هولدينج وسوكراتيس وباباستاثوبولوس وستيفان ليشتستاينر وفى الوسط رامسي والنني وجندوزي وفى الهجوم مخيتاريان وأوباميانج وويلبيك.



ومنح حكم اللقاء دامير سكومينا البطاقة الصفراء فى وجه لاعب سبورتنج لشبونة ماركوس خافيير أكونيا جراء ارتكابه خطأ ضد لاعب المنافس.



أحرز ويلبيك هدف فريق أرسنال الإنجليزي فى مرمى سبورتنج لشبونة البرتغالي بالدقيقة 78 من متابعة جيدة واستغلاله خطأ مدافع الفريق البرتغالى.