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حوادث

ننشر تفاصيل التحقيقات مع 6 من التراس اهلاوي ضبطوا بعد مباراة وفاق سطيف

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:36 م
التراس اهلاوي - أرشيفية
التراس اهلاوي - أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
تستمع نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة إلى أقوال الضابط مجرى التحريات فى القضية رقم ١٢٥٤٣ جنح بولاق الدكرور، المتهم فيها 6 من أعضاء "ألتراس أهلاوي"، بعد ضبطهم في منطقة فيصل ببولاق الدكرور، عقب مباراة النادي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري، مساء الثلاثاء الماضي.

والمتهمون هم "أحمد. ج . ع وأحمد . م . ع، ومصطفي . س . ع وأحمد . م . م وإسماعيل . ي . ا وأحمد . ع".

ووجهت النيابة للمضبوطين تهم التظاهر، والشغب وتعطيل المواصلات، والتجمهر وحيازة الشماريخ والمفرقعات، وحيازة أدوات من شأنها الاعتداء علي العامة "عصا".

وطلب محمد رشوان المحامى الحاضر للدفاع عن المتهمين أمام محمد شحرور وكيل نيابة بولاق الدكرور، إخلاء سبيل المتهمين لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطى، واستبعاد الجرائم المنسوبة للمتهمين لعدم وجود دليل علي التظاهر أو التجمهر أو الانضمام لجماعة محظورة.

وأشار إلي استحالة تصور الواقعة، وبطلان الضبط كون المتهمين ألقي القبض عليهم من داخل مقهى عام، والدليل هو وجود شاشة عرض وجهاز عرض داخل الأحراز، وسقوط حبس المتهمين لمرور ٤٨ ساعة دون عرضهم على النيابة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تحفظت على 6 أشخاص من "ألتراس أهلاوي"، أثناء الاحتفال بالصعود لدور النهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر، بعد مباراته مع وفاق سطيف الجزائري، في منطقة بولاق الدكرور.

تم القبض عليهم بعدما حاولوا إشعال "الشماريخ" احتفالا بالتأهل، ما يتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر وتعطيل حركة المرور، وأمرت النيابة بحبسهم ٤أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.
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