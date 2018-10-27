انطلاق ترايثلون دبي للسيدات مطلع نوفمبر

يضع مجلس دبي الرياضي لمساته النهائية الاستعدادات تنظيم "ترايثلون دبي للسيدات" لتنظيم الحدث الأول من نوعه تحت رعاية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" وينطلق في 9 نوفمبر المقبل.





ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات عبر "تويتر " تفاصيل الحدث حيث عقدت اللجنة المنظمة للترايثلون اجتماعا تنسيقيا مع الجهات الداعمة في مقر نادي دبي للسيدات - الداعم والمستضيف للحدث برئاسة لمياء عبدالعزيز خان رئيسة اللجنة المنظمة للترايثلون ونائبة رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي ومديرة نادي دبي للسيدات، وحضور فوزية فريدون مديرة الترايثلون.



