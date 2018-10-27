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رياضة

انطلاق ترايثلون دبي للسيدات مطلع نوفمبر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
شيرين عادل
يضع مجلس دبي الرياضي لمساته النهائية الاستعدادات تنظيم "ترايثلون دبي للسيدات" لتنظيم الحدث الأول من نوعه تحت رعاية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" وينطلق في 9 نوفمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات عبر "تويتر " تفاصيل الحدث حيث عقدت اللجنة المنظمة للترايثلون اجتماعا تنسيقيا مع الجهات الداعمة في مقر نادي دبي للسيدات - الداعم والمستضيف للحدث برئاسة لمياء عبدالعزيز خان رئيسة اللجنة المنظمة للترايثلون ونائبة رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي ومديرة نادي دبي للسيدات، وحضور فوزية فريدون مديرة الترايثلون.

وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الخطط والاستعدادات لتنظيم الترايثلون ومناقشة مواعيد الإغلاق الجزئي للطرق التي سيمر منها سباق الدراجات الهوائية كما تم الاطلاع على مسار سباقات السباحة والجري والدراجات الهوائية ، واستعرضت كل مؤسسة دورها في تأمين السباق وتوفير كافة سبل السلامة للمتسابقات المتطلبات الخاصة بالتنظيم حيث ستوفر شرطة دبي موكبا لتأمين سباق الدراجات الهوائية من بداية انطلاقة حتى وصول آخر متسابقة.
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انطلاق ترايثلون دبي للسيدات مطلع نوفمبر

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