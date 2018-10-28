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برلمان

لجنة الطعون والتظلمات لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تنهي عملها اليوم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
انتهت لجنة الطعون والتظلمات لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة أحمد عودة وعضوية محمد عبدالمنعم السحيمي ومحمد أبو العينين عملها اليوم الموافق 28 أكتوبر 2018.

ومن جانبه قال أحمد عودة، رئيس اللجنة إن اللجنة نظرت في الطعن المقدم من أحد أعضاء الهيئة الوفدية ضد أحد المرشحين على مقاعد انتخابات الهيئة العليا، وقد تقرر تأجيل نظر الطعن الي يوم الأربعاء القادم حتى يقدم الحاضر عن المطعون ضده باقي المستندات.

وأوضح رئيس لجنة الطعون والتظلمات، أن اللجنة لم تتلق أي تنازلات من المرشحين على مقعد الهيئة العليا أو سكرتارية الهيئة العليا.

وأكد "عودة" أن اللجنة سوف تستكمل عملها غدا الاثنين حتى الخميس لتلقي التنازلات فقط حيث غلق باب تلقى الطعون والتظلمات طبقا لقرار رقم 486 لسنة 2018 وقرار رقم 489 لسنة 2018 الصادر من رئيس الوفد.
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