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مرأة

دراسة: الكاكاو الخام يحافظ على صحة القلب

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت دراسة حديثة أن المركبات الحيوية النشطة الموجودة في الكاكاو يمكنها الحفاظ على صحة القلب.

ووفقا للباحثين فى جامعة "سارى" فى بريطانيا فإن النوعين من المركبات الحيوية والتى تعرف باسم "الفلافانول" و"برسينيدينز"، يتصرفان بشكل مختلف فى الجسم.

وتعتبر "المركبات الحيوية" من المركبات الغذائية المفيدة للصحة، واكتسبت مركبات "الفلافانول" المتواجدة فى الكاكاو الخام اهتماما عمليا كبيرا فى السنوات الأخيرة، وهى تتألف من نوعين من المواد الحيوية، وهما "الفلافونول"، "وبرو رسيانيدينس"، حيث أن كلا المجموعتين من المركبات تتواجد أيضا فى عدد من الفواكه مثل التفاح، العنب، التوت، وبعض الحبوب والبقول، وبالتالي فإن استخدام الكاكاو الخام كنموذج للأغذية المحتوية على مركبى "الفلافونول"، "وبرو رسيانيدينس" من المرجح أن يساعد فى الحفاظ على صحة القلب.

وأظهرت دراسات متعددة أن الاستهلاك اليومى لمركبى "الفلافونول"، "وبرو رسيانيدينس" يؤدى إلى تحسين مستويات ضغط الدم والكوليسترول فى الدم ويضمن مرونة الأوعية الدموية، ولكن حتى الآن، كان من غير الواضح إلى أى مدى تسهم هذه المركبات الطبيعية فى اكتساب الفوائد المرصودة، وما إذا كانا يتعاونان معا أم لا.
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