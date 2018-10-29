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رياضة

نجم تونسي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:56 م
السليتي
السليتي
حسن العمدة
ضمت التشكيلة المثالية للجولة الـ11 من الدوري الفرنسي، الدولي التونسي لاعب ديجون، نعيم السليتي، ليكون العربي الوحيد ضمن فريق الأسبوع.

وجاء اختيار السليتي، ضمن تشكيلة صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بعد مردوده الهجومي القوي، خلال التعادل مع موناكو (2-2).

وكان السليتي قد قال عقب المباراة، التي جرت أول أمس السبت: "علينا أن نواصل، فنحن على الطريق الصحيح .. من الإيجابي في مباراة موناكو أننا سجلنا هدفين، علينا أن نؤكد حسن استعدادنا في كأس الرابطة، ثم في مباراتنا ضد نيم بالدوري".

وضمت التشكيلة أيضًا ثلاثي باريس سان جيرمان، ماركينيوس، وتوماس مونييه، وجوليان دراكسلر.
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