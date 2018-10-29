رئيس الجالية المصرية يروي تفاصيل اعتداء إخواني عليه في ألمانيا

علق علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، على اعتداء إخواني عليه أثناء إعداد وقفة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لألمانيا قائلا "ده أقل شيء أتعرض ليه عشان خاطر مصر".



وروي ثابت ما حدث في تصريحات هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية " المحور"، أن الجالية المصرية قامت بالتحضير لأربع وقفات لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأعلام والهتافات، فقام أحد المنضمين لجماعة الإخوان بالاحتكاك وتوجيه الشتائم لهم .



وأكد أنه تعدى عليه بالضرب من خلال اللوحة المعارضة التي كان يحملها ، مضيفا أن الشرطة الألمانية قامت بالقبض عليه .



واختتم تصريحاته قائلا "سنظل نساند الدولة المصرية مهما كانت الاعتداءات التي نتعرض لها في الخارج ".