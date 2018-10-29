ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس الجالية المصرية يروي تفاصيل اعتداء إخواني عليه في ألمانيا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:15 م
علاء ثابت
علاء ثابت
حسام الحارتي
علق علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، على اعتداء إخواني عليه أثناء إعداد وقفة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لألمانيا قائلا "ده أقل شيء أتعرض ليه عشان خاطر مصر".

وروي ثابت ما حدث في تصريحات هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية " المحور"، أن الجالية المصرية قامت بالتحضير لأربع وقفات لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأعلام والهتافات، فقام أحد المنضمين لجماعة الإخوان بالاحتكاك وتوجيه الشتائم لهم .

وأكد أنه تعدى عليه بالضرب من خلال اللوحة المعارضة التي كان يحملها ، مضيفا أن الشرطة الألمانية قامت بالقبض عليه .

واختتم تصريحاته قائلا "سنظل نساند الدولة المصرية مهما كانت الاعتداءات التي نتعرض لها في الخارج ".
loading...

ترشيحاتنا

ماكرون: تخلي ميركل عن منصب مستشارة ألمانيا قرار محترم

صاحب الكاميرا الخفية يكشف أسرار نجاحه وتنوع أدواره.. فيديو

ننشر كواليس استقالة حسام حسن من تدريب المصرى البورسعيدى

المتهمة بقتل زوجها بالعبور: قعدت أحشش مع عشيقي بعد ما قتلناه

إخلاء سبيل المدرس مصور فيديو أنام ربع ساعة بكفالة 5 آلاف جنيه

حسن المستكاوى يرد على ادعاءات رئاسة سعد زغلول للأهلى

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

مدرب ريال مدريد الجديد يغادر القاهرة إلى لندن عقب مكالمة رئيس النادى

شاهد.. أصغر داعية إسلامى فى العالم يلقي خطبة بكل اللغات

متحدث حكومي يكشف حقيقة وفاة رئيس الجابون في السعودية

أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو

أكاديمية ابن رشد لكرة القدم تفوز بالبطولة العربية الدولية بالغردقة..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

أبو العينين من منتدى الاستثمار العالمي بجنيف: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. يساعدها على الاتصال بآسيا وأوروبا.. أفريقيا تغيرت وتتمتع بالعديد من الفرص.. وسعيد بالتعاون بين القطاعات الخاصة
أحمد موسى يهنئ الإمارات على إطلاق القمر الصناعي خليفة سات .. فيديو
أحمد موسى: عادل إمام أول من تصدى للإرهاب في الثمانينيات.. فيديو
أحمد موسى يشن هجوما شرسا على بعض وسائل الإعلام .. فيديو
الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال العام المالي الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟