تخريج الدفعة الأولى من المتدربات بـ تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة.. صور

وقالت "الألفي" إن تنمية الطفولة المبكرة تعد إحدى أولويات التضامن، وذلك تنفيذًا للبرنامج الرئاسي، حيث تم رصد مبلغ 250 مليون جنيه كدفعة أولى لذلك، كما استعرضت ما قامت به الوزارة في هذا الصدد فكان التعاون مع الجايكا كركيزة لاستكمال العمل، كما استعرضت ما تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة الدول العربية ونقل الخبرة المصرية لجميع الدول العربية.





وأشارت إلى انتهاء التضامن من وضع معايير للجودة داخل الحضانات وفقًا للمعايير الدولية بالتعاون بين قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة وعدة شركاء من وزارة التربية والتعليم والمجتمع المدنى وأساتذة أكاديميين متخصصين وأصحاب حضانات.

وتحدثت عن برنامج تطوير الحضانات وتشبيكه بالبرامج الأخرى، وأنه تم إنشاؤه وفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى 6 حضانات في الأسمارات كمجتمع جديد مستحدث، بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمات لرعاية الطفل والأسرة.





وأضافت أنه من خلال المشروع تم عقد دورة تدريبية تتضمن 18 مادة أساسية قائمة على المنهج الذي يُدرس في كليات الطفولة المبكرة في اليابان، وذلك لبناء قدرات الميسرات ومديرات دور الحضانة والعاملين بمديريات التضامن بالتعاون مع الجايكا.

جدير بالذكر أن المشروع يعد إحدى ثمار الشراكة المصرية-اليابانية، خاصة في مجال بناء قدرات الشباب المصري وتعزيز الرخاء والسلام والاستقرار والتنمية في مجال التعليم.

قامت وزارة التضامن الاجتماعى صباح اليوم، الأربعاء، بتنظيم حفل تخرج المتدربات بالدورة التدريبية الأولى للميسرات في إطار مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة، والذى يهدف إلى تنمية وتطوير الجانب البشرى القائم على تقديم الخدمة بالحضانات، وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا).وأكدت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن تنفيذ مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكر يأتي تفعيلا لمذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة التعاون الدولى اليابانية – الجايكا عام 2017.من جهته، أشاد كاميتانى، كبير مستشارى المشروع، بالتعاون المثمر بين مصر واليابان، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو الوقوف على احتياجات الطفل حتى سن 4 سنوات، وأهمية استدامة تجويد تنمية الطفولة المبكرة .وشهد الاحتفال الذى أقيم بمقر الوزارة، تسليم الشهادات وتخريج 74 متدربة من بين 243 متدربة من المشرفات ومديرات الحضانات النموذجية وغير النموذجية ممن قمن باستكمال الدورة التدريبية الأولى للمشروع، وذلك لبناء قدرات الميسرات ومديرات دور الحضانة والعاملين بالمديريات بهدف توفير بيئة محيطة جيدة لحياة الأطفال اليومية وزيادة وعي أولياء الأمور بسبل التربية الوالدية السليمة.