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رياضة

أحد السعودي ينضم إلى الهلال والأهلي ويطالب بإيقاف الدوري بسبب منافسات كأس آسيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:15 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
انضم سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي إلى قائمة رؤساء الأندية المطالبين بتوقف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة إقامة منافسات كأس آسيا للأمم التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل.

وبين الحربي في تصريحات إذاعية اليوم أن فريقه سيستفيد كثيرًا من توقف منافسات الدوري، والتي يستطيع من خلالها استعادة الروح والحماس ومعالجة الأخطاء التي وقع خلالها في الجولات الماضية من الدوري.

ولحق الحربي برئيسي الأهلي والهلال في المطالبة بإيقاف مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أثناء مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2019. 

وكانت مجموعة من أندية الدوري طلبت تدخل رابطة المحترفين لإيقاف الدوري أثناء نهائيات آسيا، حيث طلبت الرابطة من جميع الأندية رفع خطابات بمرئياتها حول استمرار الدوري أو إيقافه.
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