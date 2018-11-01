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فن

حسن الرداد فى السعودية.. لهذا السبب

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يسافر الفنان حسن الرداد إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر ign الشرق الأوسط.

ونشر حسن تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد بأن التقي جمهوري لأول مرة في السعودية يوم 8 نوفمبر القادم في جلسة حوار على هامش فعاليات مؤتمر ign الشرق الأوسط.. في انتظاركم".

يذكر أن حسن الرداد يقوم بعقد جلسات عمل مع المنتج أحمد السبكي من أجل التحضير إلى فيلمه الجديد.
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