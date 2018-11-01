كارتيرون يوضّح كيفية إعداد نجوم الأهلي للنهائي الإفريقي.. صور

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه عقد العديد من الجلسات مع لاعبي الفريق لتأهيلهم نفسيًا ومعنويًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا الجمعة.



أضاف كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، أن لاعبيه لديهم خبرات وروح ستساعدهم على تحقيق الهدف المنشود واستعادة بطولة إفريقيا.



وأوضح أن لاعبي الأهلي قادرون على حسم اللقاء في جميع أوقات مباراتي النهائي سواء الذهاب أو العودة، مؤكدًا أنهم جاهزون تمامًا للقاء، ولديهم هدف واحد وهو حصد اللقب.



وأشار كارتيرون إلى أنه تحدث مع لاعبيه وطالبهم بضرورة التعامل بنفس القوة أمام الترجي سواء ذهابًا أو إيابًا مؤكدًا أن الأمر لن يحسم إلا بعد انتهاء المباراتين.