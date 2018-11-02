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أخبار العالم

بعد أيام من القبض على الفاعل.. اكتشاف طرد مشبوه لملياردير معارض لترامب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:45 م
سيزار سايوك مرسل
سيزار سايوك مرسل الطرود المشبوهة
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن طردًا مشبوهًا ضُبط في طريقه إلى الملياردير الأمريكي توم ستير، بعد أيام من القبض على مرسل طرود مشابهة إلى شخصيات أمريكية بارزة معارضة للرئيس دونالد ترامب.

واعتقلت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سيزار سايوك (56 عاما) في مدينة بلانتيشن في ولاية فلوريدا الجمعة الماضية، كما ضبطت حافلة صغيرة تابعة له، لصقت بداخلها صور وشعارات مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك شعار معاد لشبكة "سي إن إن" الإعلامية وصور لسياسيين ديمقراطيين بعلامات الصليب الحمراء على وجوههم.

كان الملياردير توم ستير أعلن في أكتوبر من العام الماضي رصده مبلغ 10 ملايين دولار على الأقل للإنفاق على حملة دعائية تلفزيونية تدعو لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

ودعا "ستير" عبر فقرة إعلانية تلفزيونية، المواطنين الأمريكيين للضغط على نوابهم في الكونجرس من أجل تفعيل مواد عزل الرئيس الأمريكي في الدستور والقانون.
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