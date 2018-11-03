زكريا ناصف: توقعت تألق السولية..وطالبت بانضمامه للمنتخب

أكد زكريا ناصف،نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق،على أنه أول من توقع تألق لاعب وسط الاهلي عمرو السولية، وانه كان يطالب بانضمامه إلى منتخب مصر في كأس العالم 2018.



وقال زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد أن عمرو السولية، وعده بتحقيق للنادي الأهلي إنجازات وبطولات ويسعى إلى تحقيق ذلك.



وأشار الكابتن زكريا ناصف، إلى أن عمرو السولية سجل الهدف الثاني لأهلي في مرمى الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-1، من داخل منطقة الجزاء مشيدا بكونه يمتلك دور هجومي فعال.