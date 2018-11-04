محافظ كفر الشيخ: إحالة 10 أطباء بمطوبس وبرج البرلس للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 6 أطباء بمستشفى مطوبس المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناءً على تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس تحت إشراف اللواء عصام رصاص، طبقًا لتكليفات المحافظ.
كما أحال محافظ كفر الشيخ، 4 أطباء بمستشفى برج البرلس المركزي للتحقيق؛ لتركهم العمل دون إذن قانوني.
قال محافظ كفر الشيخ، إنه لا تهاون مع المقصرين، وأن هناك متابعة يومية على المستشفيات والوحدات الصحية بالمراكز والقرى للتأكد من مستوى الرعاية الصحية وتوافر الأدوات والمستلزمات الطبية، ورصد أي مخالفات من شأنها تهديد سلامة المرضى وصحة المواطنين.