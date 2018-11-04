محافظ كفر الشيخ: إحالة 10 أطباء بمطوبس وبرج البرلس للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 6 أطباء بمستشفى مطوبس المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناءً على تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس تحت إشراف اللواء عصام رصاص، طبقًا لتكليفات المحافظ.





كما أحال محافظ كفر الشيخ، 4 أطباء بمستشفى برج البرلس المركزي للتحقيق؛ لتركهم العمل دون إذن قانوني.



