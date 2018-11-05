المصري: متمسكون بإقامة مبارياتنا في الدوري على ملعب بورسعيد

يتمسك مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بخوض مبارياته المحلية بالدوري العام باستاد بورسعيد،خلال الفترة المقبلة.



وقال عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة فى تصريحات تليفزيونية : "هناك لجنة من وزارة الشباب والرياضة والأمن ستقوم بمعاينة ملعب بورسعيد، بعدما تمت الاستجابة لكل الشروط المطلوبة، كما قرر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية إحالة الأمر إلى لجنة قضائية ستفصل فيه بالمحكمة الرياضية".



وأضاف حلبية: "نتمنى أن تحل الأزمة خلال يومين على الأكثر،وسنخاطب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بشأن المباراة القادمة أمام بيراميدز يوم الأربعاء، إذا صدر قرار لصالحنا سنواجه بيراميدز في بورسعيد، وإلا سنطلب تأجيل اللقاء لإشعار آخر".



ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة فريق بيراميدز الذي تولي مسئولية الإدارة الفنية له حسام حسن منذ عدة أيام ، وذلك يوم الأربعاء المقبل، فى إطار مباريات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.



