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سيارات

المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات احمد
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بأنه لا توجد أى إخطارات بوجود شبورة مائية أو تساقط أمطار، مؤكدًا استمرار التحويلة المرورية بمحور سعد الدين الشاذلى للطريق القادم من الدائرى، لحين الانتهاء من التلفيات الناتجة عن الهبوط الأرضي.

وأشار "الشربيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، صباح اليوم "الاثنين"، إلى ارتفاع أحجام الحركة المرورية القادمة من مناطق مؤسسة الزكاة متجهة للنفق في منطقة أعلى السلام، وكثافة مرورية على الطريق الدائري للقادم من الجيزة وحتى القاهرة الجديدة.

ولفت "الشربيني" إلى السيولة المرورية على محور 26 يوليو للقادم من مناطق السودان والمتجه إلى أكتوبر، وتزايد الحالة المرورية في الاتجاه الآخر، منوهًا أن باقي الطرق السريعة تعمل بشكل جيد.

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