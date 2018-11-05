بولتون: واشنطن لن تكتفي بالعقوبات على إيران

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ستكون هناك عقوبات إضافية على إيران بعد أن أعادت إدارة ترامب فرض عقوبات اقتصادية واقتصادية عليها يوم الاثنين لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.



وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" البريطانية، قال بولتون إن الولايات المتحدة ستقوم بفرض عقوبات تتجاوز فكرة العقوبات.



وأضاف أن واشنطن لن تكتفي بإعادة فرض العقوبات التي كان قد فرضها الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، مؤكدا أن المزيد قادم.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن صباح اليوم، دخول الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على غيران حيز التنفيذ، والتي تستهدف صناعة النفط.