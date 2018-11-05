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أخبار العالم

بولتون: واشنطن لن تكتفي بالعقوبات على إيران

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:58 م
جون بولتون
جون بولتون
حسام رضوان
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ستكون هناك عقوبات إضافية على إيران بعد أن أعادت إدارة ترامب فرض عقوبات اقتصادية واقتصادية عليها يوم الاثنين لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" البريطانية، قال بولتون إن الولايات المتحدة ستقوم بفرض عقوبات تتجاوز فكرة العقوبات.

وأضاف أن واشنطن لن تكتفي بإعادة فرض العقوبات التي كان قد فرضها الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، مؤكدا أن المزيد قادم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن صباح اليوم، دخول الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على غيران حيز التنفيذ، والتي تستهدف صناعة النفط.
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