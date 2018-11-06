مخرج مباراة الأهلي والترجي: اتهموني أنني زملكاوي وأهلاوي في نفس الوقت

تعجب هشام عبد الداوود مخرج مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا من الحديث عن انتمائه لنادي الزمالك وأنه قد يكون سببًا في تسريب لقطة تمزيق وليد أزارو لقميصه.



وقال عبد الداوود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "قالوا عني أهلاوي لأنني قمت بإعادة ركلة الجزاء أزارو الثانية من زاوية واحدة، وقالوا عني زملكاوي وادعوا أنني سبب تسريب لقطة أزارو".



وتابع :عملي لا علاقة له بانتمائي، أنا أو أي مخرج أخر زميل يقوم بعمله بشكل طبيعي بعيدا عن انتمائه الكروى.