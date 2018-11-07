ريال مدريد في مهمة جديدة تحت قيادة سولاري بدوري الأبطال أمام بلزن

يحل فريق ريال مدريد الإسباني، ضيفًا على نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، اليوم، الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "استاد سترونكوفي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتعد هذه المباراة هي الأولى لسانتياجو سولاري، المدير الفني المؤقت لريال مدريد، في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقال فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، المدرب جولين لوبيتيجي.



ويسعى الملكي في مباراة اليوم، للفوز على بلزن التشيكي، من أجل السيطرة على صدارة المجموعة السابعة، حيث أنه يتقاسم النقاط مع روما الإيطالي بـ 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف.



وكان ريال مدرد حقق الفوز على روما في الجولة الأولى، وخسر أمام فريق سيسكا موسكو الروسي، 1-0، ضمن منافسات الجولة الثانية، بينما انتصر على بلزن الجولة الماضية 2-1.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن تعيين الحكم الألماني دينايز أيتيكن، لإدارة المباراة بين الملكي وفيكتوريا بلزن.



وأسفرت قرعة دوري الأبطال، عن وقوع ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، في المجموعة السابعة بجانب كل من سيسكا موسكو وروما الإيطالي.



ويتصدر ريال مدريد المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، متساويًا مع روما الإيطالي الذي يحتل المركز الثاني، بينما يحتل سيسكا موسكو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل بلزن المركز الأخير بنقطة واحدة.



