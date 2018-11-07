تعاون مصري ألماني في مجال البرديات والترميم بجامعة عين شمس

التقت د. نهى سالم مدير مركز الدراسات البردية والنقوش مع ماريوس جرهاردت المسئول بمركز البردي ببرلين، وذلك بهدف وضع خطط عمل مشترك لتنمية الباحثين في مجالات علم البردي والترميم خلال المرحلة القادمة.



جاء اللقاء نتاج فعاليات المنتدى الدولي السابع لمدينة الفيوم وآثارها والذي استضافته جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة المنح الألمانية والمعهد الألماني للآثار بالقاهرة.



وافتتح فعاليات اللقاء د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي أشار إلى أهمية هذا التعاون الذي يأتي مواكبًا لرؤية الدولة واتجاهاتها نحو تدعيم العلاقات المصرية الألمانية.