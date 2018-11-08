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رياضة

حسام عاشور: نسعى للفوز بالكأس الذهبية.. والتأهل لمونديال الأندية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:26 م
حسام عاشور
حسام عاشور
عبدالحكيم ابوعلم
قال حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الترجي التونسي، غدًا الجمعة، تحتاج إلى التركيز الشديد من أجل تقديم عرض قوي وتحقيق الهدف الأهم بالفوز بدوري أبطال إفريقيا، والعودة بالكأس الذهبية من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأشار، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم اليوم في ملعب رادس، إلى أن هناك تركيزًا شديدًا من جانب اللاعبين في ظل الرغبة الكبيرة بالفوز باللقب الإفريقي للمرة التاسعة، وأن الأهلي كفريق كبير اعتاد على اللعب من أجل الفوز دائمًا وهي سمة الأندية الكبيرة.

وأضاف أن الأهلي يضم عناصر مميزة، ويتملك خبرات المواجهات الكبيرة، ولديه تجارب في التعامل مع الضغط الجماهيري خاصة أنها مباراة أمام فريق عريق ويرتبط بعلاقات تاريخية مع الأهلي.

وشدد عاشور، على أن اللاعبين سوف يبذلون أقصى ما لديهم من أجل الظهور بشكل مميز والفوز بالبطولة متمنيًا أن يكون التوفيق حليف الأهلي للعودة بكأس إفريقيا.
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