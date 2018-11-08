زكريا ناصف: 24 ساعة ويحتفل الأهلي بحصد اللقب الإفريقي.. فيديو

تمنى الكابتن زكريا ناصف، أن تحتفل جماهير الأهلي بحصد لقب بطولة دوري أبطال والذي تنتظره المباراة النهائية في إياب دوري أبطال إفريقيا غدا أمام الترجي التونسي على ملعب رادس.



وأضاف زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أنه بعد مرور 24 ساعة من الآن سيحصد الأهلي اللقب التاسع للبطولة الإفريقية بعد الفوز على الترجي.



وكشف الكابتن زكريا ناصف، أنه سيتواجد خلال حلقة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا لمدة ساعة ونصف لمتابعة أحدث أخبار النادي الأهلي.

