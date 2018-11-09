الأرصاد تعلن موعد انحسار الأمطار وتوجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار على البلاد يختلف من مكان لآخر، مشيرا إلى أنه يزيد في المناطق المفتوحة مثل "السادس من أكتوبر والتجمع الخامس".



وأوضح- في مداخلة هاتفية في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر- أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على الوجه البحري ومدن القناة، وتبدأ في الانحسار، غدا السبت، بالسواحل الشمالية، مطالبا السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة؛ نتيجة لانخفاض معدلات الرؤية في وقت سقوط الأمطار.



وحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة ليلا، قائلا: "على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية والجاكيت ليلا نظرا لبرودة الجو".