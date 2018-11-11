قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن للمسافر الحق في جمع وقصر الصلاة 3 أيام غير يومي الدخول والخروج وهذا مذهب الجمهور من العلماء.



وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « ما حكم الصلاة والصوم لمن يعمل فى مجال الطيران؟»، أنه إذا كان الإنسان دائم السفر بالطيران أو بالقطار أو بالسيارة فإنه يجوز له الجمع والقصر مادامت تحققت فيه شروط الجمع والقصر حتى وإن دام السفر زمانًا حيث قصر الصحابة الصلاة فى ترحالهم الى أسيا أكثر من 6 أشهر وورد أنه ثمانى أشهر.



وأوضح أن الذى يعمل فى السكة الحديد كسائق القطار أو من يعمل فى الطيران له التمتع بهذه الرخصة مادام مسافر فإذا أقام فعليه أن يتم صلواته ويفصل بينها فى مواقيتها.