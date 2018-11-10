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استشاري مشروع المواردي: 18 مليار جنيه تكلفة التطوير

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:14 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير تل العقارب والمواردي بحي السيدة زينب، أن تكلفة مشروع تطوير منطقة المواردي بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، تصل إلى 18 مليار جنيه.

وأضاف"الخطيب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc »: أن المنطقة ستتحول إلى مقصد سياحي، وأنه تم نقل ما يقرب من 800 أسرة إلى منطقة الأسمرات، موضحا أن الرسومات التنفيذية للتطوير تنتهي خلال شهرين على أن يتم التنفيذ، والانتهاء من التنفيذ خلال عام ونصف العام.

وأشار إلى أنه يتم الانتهاء من تطوير تل العقارب نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن الدولة تعطي أولوية لتحسين بيئة السكن.
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