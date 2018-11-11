حملة للتعريف بمركز أورام أسوان

تحت شعار "مركز أورام أسوان نحو التميز " يطلق المركز اليوم الأحد حملة للتعريف بالمركز وأهم الخدمات التى يقدمها وتقام الحملة تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، وبحضور الدكتور محمد عزمى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور سامى رمزى نائب رئيس الأمانة لشئون الأورام ، والدكتور صلاح جودة مدير مركز أورام أسوان وعدد كبير من أطباء محافظة أسوان والإعلاميين ومسؤولي الجمعيات الأهلية .
من جانبه قال الدكتور صلاح جودة مدير المركز بأن الحملة تهدف إلى التعريف بمركز أورام أسوان وأهم الخدمات العلاجية والتشخيصية التى يقدمها المركز للمرضى ، وخاصة فى مجال التحاليل والإشاعات والتى تتم بجودة عالية وبأسعار أقل بكثير من المعامل ومراكز الأشعة الخارجية.
وأضاف جودة أنه سيتم غدًا عرض خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة وأهم الإجراءات التى سيقوم بها المركز للوصول إلى التميز .