حملة للتعريف بمركز أورام أسوان

تحت شعار "مركز أورام أسوان نحو التميز " يطلق المركز اليوم الأحد حملة للتعريف بالمركز وأهم الخدمات التى يقدمها وتقام الحملة تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، وبحضور الدكتور محمد عزمى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور سامى رمزى نائب رئيس الأمانة لشئون الأورام ، والدكتور صلاح جودة مدير مركز أورام أسوان وعدد كبير من أطباء محافظة أسوان والإعلاميين ومسؤولي الجمعيات الأهلية .





من جانبه قال الدكتور صلاح جودة مدير المركز بأن الحملة تهدف إلى التعريف بمركز أورام أسوان وأهم الخدمات العلاجية والتشخيصية التى يقدمها المركز للمرضى ، وخاصة فى مجال التحاليل والإشاعات والتى تتم بجودة عالية وبأسعار أقل بكثير من المعامل ومراكز الأشعة الخارجية.



