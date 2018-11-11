بعد طرده من يوفنتوس.. هل ينتقم هيجواين من السيدة العجوز اليوم

يستعد اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم إي سي ميلان، لمواجهة يوفنتوس فريقه السابق اليوم الأحد في التاسعة والنصف مساءً على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".



وتعد مباراة الروسونيري والسيدة العجوز، هي أول مواجهة لهيجواين ضد فريقه السابق منذ رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأكد المهاجم الأرجنتيني في حوار أجراه مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بشهر أكتوبر الماضي، أن يوفنتوس أجبره على الرحيل من الفريق بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وأوضح: "قرار مغادرة يوفنتوس، لم يكن لي، لقد أعطيت كل شيء للسيدة العجوز وفزت معه بالكثير من البطولات، حتى وصل رونالدو والنادي أراد أن يحقق قفزة عالية في الفريق، وقالوا لي إنني لا أستطيع البقاء، وأنهم يحاولون إيجاد حل، والحل الأفضل كان ميلان".



وسئل هيجواين عن إذا كان يرغب بالانتقام عند مواجهة يوفنتوس في الموسم الجاري، رد قائلًا: "لا، ليس على الإطلاق، أشعر فقط بالعاطفة نحوهم دائمًا لأنهم عاملوني بشكل جيد، لكنني لم أطلب أبدًا المغادرة في الأساس، كما يقول الجميع أنهم طردوني، ولكنني شعرت على الفور بحب كبير من ميلان وأقنعوني".



وكان هيجواين شارك مع يوفنتوس في 105 مباريات بجميع البطولات، وتمكن من إحراز 55 هدفًا بقميص السيدة العجوز، بينما صنع 12 هدفًا آخر.



وانضم هيجواين لصفوف يوفنتوس في صيف 2016، قادمًا من نابولي مقابل 90 مليون يورو، وبعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قامت إدارة السيدة العجوز بإعارة اللاعب الأرجنتيني إلى ميلان مع خيار الشراء.