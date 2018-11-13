تدشين مسابقة الرسم السنوية لمحات من الهند لعام 2018

ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، سفارة الهند بالقاهرة، الدورة الـ24 من مسابقة الرسم السنوية الشهيرة «لمحات من الهند»، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



وتقام المسابقة أيام 13 و 15 و 18 نوفمبر 2018، وتأتي إحياء لذكرى ميلاد كل من المهاتما غاندي، أبو الأمة الهندية، وجواهرلال نهرو، أول رئيس وزراء في الهند، ومولانا أبو الكلام آزاد، أول وزير للتعليم في الهند المستقلة.



وشهدت المسابقة في العام الماضي، مشاركة 13260 طالبا وطالبة من 16 محافظة. وستغطيه هذا العام 22 محافظة.



ومن المتوقع أن يشارك الطلاب من الفئات العمرية 6-12 سنة (المرحلة الابتدائية) و13-15 سنة (المرحلة الإعدادية) و 16-18 سنة (المرحلة الثانوية) من مختلف المدارس الحكومية و الخاصة و المعاهد القومية.



كما ستقام فعاليات المسابقة في القاهرة بكل من: حديقة الأزهر ومركز الطفل للحضارة والإبداع ومكتبة مصر العامة وحديقة الأورمان.



وفيما يلي الجدول الخاص بالمسابقة:

الأماكن التي ستقام فيها المسابقة يوم 13 نوفمبر (من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا)

1- حديقة الأزهر

2- مكتبة مصر العامة- الزاوية الحمراء

3- مركز الطفل للحضارة والإبداع (34 شارع أبو بكر الصديق- هليوبوليس)

4- حديقة الأورمان بالجيزة

5- القليوبية- حديقة الطفل

6- الشرقية- المدرسة العسكرية- إدارة شرق

7- بني سويف - النادي الرياضي

8- المنيا- المدرسة الثانوية الجديدة بنات

9- الإسكندرية- مدرسة كلية فيكتوريا



الأماكن التي ستقام فيها المسابقة يوم 15 نوفمبر (من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا)

1- بورسعيد- المدرسة العسكرية بنين

2- الإسماعيلية- مدرسة التكنولوجيا

3- السويس – مركز العلوم الاستكشافية

4- دمياط - مكتبة مصر العامة

5- الفيوم- المدرسة التجارية

6- الغربية – مدرسة طلعت حرب العسكرية- المحلة

7- المنصورة- مدرسة ابن لقمان



الأماكن التي ستقام فيها المسابقة يوم 15 نوفمبر (من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا)

1- المنوفية- حديقة الطفل في شبين الكوم

2- البحيرة- قاعة التعليم المدني

3- الوادي الجديد- المدرسة الثانوية بنات- الداخلة

4- أسوان- حديقة فريال أمام متحف النوبة

5- مرسى مطروح- مركز العلوم الاستكشافي

6- البحر الأحمر- مدرسة رويال الجيل الصاعد بالغردقة



ويقوم فريق التحكيم المكون من 5 متخصصين باختيار الأعمال الفائزة من 15 فئة مختلفة. وستتم دعوة الفائزين لحضور حفلات توزيع جوائز مسابقة لمحات من الهند التي سيتم عقدها في 3 محافظات مختلفة في 2 ديسمبر في القاهرة و4 ديسمبر في الإسماعيلية و6 ديسمبر في المنصور بمحافظة الدقهلية.



تقام المسابقة لعام 2018 برعاية الشركات التالية:

1- مؤسسة أغاخان

2- شركة سكيب باينتس

3- شركة كابسي للدهانات

4- شركة مونجيني

5- شركة لافا للهواتف المحمولة