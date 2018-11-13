نائب محافظ أسوان يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي 33 لجراحة الأطفال

افتتح اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان فعاليات المؤتمر السنوى الثالث والثلاثين لجراحة الأطفال والذي نظمته جمعية جراحة الأطفال المصرية بحضور الدكتور محمد الشناوى مساعد وزير التعليم العالى للعلاقات الدولية والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان ، بجانب الدكتور أحمد مدحت رئيس الجمعية ، والدكتور محمد سليمان أمين الجمعية ، علاوة على نحو 180 من الجراحين والمتدربين المصريين والأجانب والعرب والأفارقة .



وفى كلمته نقل اللواء سعيد حجازى تحيات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للمشاركين فى فعاليات المؤتمر، لافتًا إلى أن أسوان يسعدها إستضافة هذه المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات بين المتخصصين والباحثين والدارسين وخاصة فى مجال طب الأطفال للإستفادة من خبراتهم فى تدريب شباب الأطباء بالتقنيات الحديثة من أجل دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالكوادر الطبية المؤهلة .



وأكد سعيد حجازى على أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 لا يستهدف فقط القطاع الشبابى ، ولكن يمتد لتكون أسوان قبلة للعديد من الأنشطة والمجالات الأخرى لتصبح هذه المحافظة العريقة مقصدًا للسياحة العلاجية فى إتجاه أفريقيا والذى يعتبر نموذجًا لها فى أسوان مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب .



وأوضح أننا نسعى على التوازى بتشجيع ودعم إستضافة المزيد من المؤتمرات الطبية والعلمية باعتبار أن سياحة المؤتمرات هى أحد أنماط وروافد صناعة السياحة ، بجانب دورها فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقطاع الصحى لرفع مستوى جودة الخدمات الطبية من جميع جوانبها العلمية والتكنولوجية والبشرية بما يصب فى مصلحة المواطن البسيط .



ومن جانبه قدم الدكتور أحمد مدحت شكره لنائب محافظ أسوان على حرصه لإفتتاح فعاليات هذا المؤتمر الذي يعتبر من أهم المؤتمرات الطبية والعلمية على مستوى العالم ، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة لكوكبة متخصصة من رؤساء ومسئولى أقسام جراحة الأطفال بالدول الأجنبية والعربية والأفريقية والمصرية .



فيما أوضح الدكتور محمد سليمان بأنه سيتم خلال ورشة العمل التى ستقام على مدار 3 أيام مناقشة منظومة تطوير البحث العلمى فى مجال طب جراحة الأطفال والذى توليه جمعية جراحة الأطفال المصرية إهتمامًا متواصلًا ومستمرًا على مدار 36 عامًا منذ إنشاء الجمعية فى عام 1982 للتعرف على الجديد فى هذا المجال بما يساهم بدوره فى تقديم خدمة طيبة وعلاجية متكاملة للأطفال فى مراحل سنية مختلفة .



وأكد أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة سانحة لنقل وتبادل الخبرات وتعريف المشاركين من الدول المختلفة عن ما توصل إليه أطباء مصر فى مجال طب جراحة الأطفال ، وخاصة أن الجمعية رغم أنها قديمة إلا أنها تضم جيل كبير من شباب الأطباء ، وفى نهاية الجلسة الافتتاحية تم تبادل الدروع بين نائب محافظ أسوان ورئيس جمعية طب جراحة الأطفال المصرية .

